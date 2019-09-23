Четыре игрока «Манчестер Сити» попали в сборную тура АПЛ

Четверо футболистов «Манчестер Сити» попали в символическую сборную по итогам шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Место в команде получили защитник «горожан» Николас Отаменди, полузащитники небесно-голубых Бернарду Силва и Кевин де Брейне, а также форвард клуба из Манчестера Серхио Агуэро.
Помимо вышеперечисленных футболистов в сборную также попали:
Вратарь: Аарон Ремсдейл («Борнмут»).
Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Аарон Крессуэлл («Вест Хэм»).
Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси»), Джеймс Мэддисон («Лестер»).
Нападающий: Крис Вуд («Бернли»).
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