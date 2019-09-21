«Лестер» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» и вышел на второе место в АПЛ

«Лестер» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в субботу, 21 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 29-й минуте гостей эффектным ударом вперед вывел Харри Кейн. Восстановить равенство на 69-й минуте смог Рикарду. Победный мяч спустя 15 минут на свой счет записал Джеймс Мэддисон.

После шести туров «Тоттенхэм» имеет в активе восемь очков и располагается на пятом месте. «Лестер» набрал 11 баллов, команда находится на третьей строчке в чемпионате.

В следующем туре 29 сентября «Лестер» на своем поле примет «Ньюкасл». «Тоттенхэм» днем ранее дома сыграет с «Саутгемптоном».

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