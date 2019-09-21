Форвард «Тоттенхэма» лежа перебросил вратаря в матче АПЛ

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн эффектно открыл счет в игре шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лестера». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 29-й минуте матча нападающий ворвался в штрафную, потерял равновесие, но лежа сумел перебросить голкипера «лис» Каспера Шмейхеля и отправить мяч в сетку. На момент написания в новости во встрече идет перерыв. «Шпоры» ведут со счетом 1:0.

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