В сборной недели АПЛ оказались по три футболиста «Челси» и «Ливерпуля»

Названа символическая сборная пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наибольшее представительство в команде (по три футболиста) получили три клуба: «Ливерпуль», «Челси» и «Норвич». Эти коллективы в матчах минувшего уик-энда отметились победами над «Ньюкаслом» (3:1), «Вулверхэмптоном» (5:2) и «Манчестер Сити» (3:2) соответственно.

Полностью состав сборной выглядит так:

Вратарь: Тим Крул («Норвич»).

Защитники: Трент-Александр Арнольд, Жоэль Матип (оба — «Ливерпуль»), Фикайо Томори («Челси»), Диего Рико («Борнмут»).

Полузащитники: Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Жоржиньо («Челси»), Кенни Маклин («Норвич»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Тиэму Пукки («Норвич»).

Арнольд и Абрахам оказались в сборной тура второй раз подряд.

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