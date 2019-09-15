«Арсенал» упустил преимущество в два мяча в матче с худшей командой АПЛ

Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Уотфордом» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 15 сентября, и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме в составе гостей дважды отличился форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а во втором тайме хозяевам усилиями Тома Клеверли и Роберто Перейры, реализовавшего пенальти, удалось отыграться.

«Арсенал» упустил шанс выйти по итогам пяти туров на третье место в чемпионате Англии. Сейчас в активе канониров восемь очков, команда расположилась на седьмой строчке. «Уотфорд» с двумя набранными баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Арсенал» на своем поле 22 сентября примет «Астон Виллу». Уотфорд днем ранее на выезде встретится с «Манчестер Сити».

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