Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

«Эвертон» на выезде уступил «Борнмуту» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом тайме команды обменялись голами: на точный удар форварда «Борнмута» Каллума Уилсона забитым мячом ответил нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин.

Во второй половине игры Уилсон оформил дубль. Еще один забитый мяч на счету Рйана Фрейзера.

После пяти туров «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с семью очками располагается на восьмом месте в чемпионате Англии. В активе «Эвертона» столько же баллов, но «ириски» уступают нескольким соперникам по дополнительным показателям и находятся на 11-й строчке.

В следующем туре «Эвертон» 21 сентября на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Борнмут» днем ранее на выезде встретится с «Саутгемптоном».

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