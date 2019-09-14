«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 сентября, на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На седьмой минуте игры счет открыл защитник гостей Йетро Виллемс. Отыграться «Ливерпулю» удалось через 21 минуту усилиями Садио Мане. В концовке первого тайма сенегальский форвард оформил дубль и вывел свою команду вперед.

Во втором тайме окончательный счет установил нападающий хозяев Мохамед Салах, забивший на 72-й минуте.

После пяти туров «Ливерпуль» имеет в активе 15 очков и продолжает лидировать в первенстве Англии. «Ньюкасл» набрал четыре балла, «сороки» расположились на 15-й строчке в чемпионате.

В следующем туре красные 22 сентября на выезде сыграют с «Челси». «Ньюкасл» днем ранее примет «Брайтон».

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