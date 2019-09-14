Хет-трик форварда помог «Челси» крупно победить на выезде в АПЛ

«Челси» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 14 сентября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В первом тайме дублем отметился нападающий синих Тэмми Абрахам, еще один мяч на свой счет записал Фикайо Томори.

Во второй половине игры Абрахам оформил хет-трик, а также отметился автоголом. Еще один забитый мяч на свой счет у хозяев записал Патрик Кутроне. Окончательный счет установил полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт.

«Челси» в пяти турах набрал восемь очков, с которыми располагается на шестом месте в чемпионате Англии. В активе «Вулверхэмптона» три набранных бала. Команда расположилась на 18-й строчке.

В следующем туре лондонцы 22 сентября примут «Ливерпуль». «Вулверхэмптон» в тот же день на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».

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