Хет-трик финского нападающего принес новичку АПЛ первую победу в сезоне

«Норвич Сити» на своем поле одержал победу над «Ньюкаслом» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Все три мяча в составе победителей забил финский форвард Тиэму Пукки. Нападающий отличился на 32-й и 63-й, и 75-й минутах игры. В концовке встречи один мяч отыграл хавбек гостей Джонжо Шелви.

В следующем туре «Норвич» 24 августа примет «Челси». «Ньюкасл» днем позже на выезде встретится с «Тоттенхэмом».

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