Повторившего рекорд Погребняка игрока признали лучшим в АПЛ в августе

Форвард «Норвича» и сборной Финляндии Тиэму Пукки признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) в августе. Об этом сообщается в Twitter турнира.

В прошлом месяце финский футболист принял участие во всех четырех матчах «канареек» в чемпионате страны, в которых стал автором пяти забитых мячей и одной голевой передачи. В списке лучших бомбардиров АПЛ финн делит второе место с вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Лидирует в снайперской гонке еще один футболист «горожан» — Серхио Агуэро, в активе которого шесть голов.

Несмотря на результативность Пукки, «Норвич» с тремя очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

Нынешний сезон стал дебютным для Пукки в АПЛ. До него лишь одному новичку английского чемпионата удавалось забить пять мячей в трех стартовых встречах. В 2012 году россиянин Павел Погребняк отличился пять раз во встречах против «Сток Сити», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Вулверхэмптона».

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