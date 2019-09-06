Названы лучшие игроки и тренеры месяца в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) огласила список претендентов на звания лучшего игрока и лучшего тренера в августе. Об этом сообщается в официальном Twitter лиги.

Среди футболистов на награду претендуют: Серхио Агуэро, Кевин де Брейне, Рахим Стерлинг (все — «Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Тиэму Пукки («Норвич») и Эшли Барнс («Бернли»).

У тренеров за почетное звание поборются Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Брендан Роджерс («Лестер») и Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»). Проголосовать за игрока или специалиста можно на сайте Easports.com.

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В стартовых четырех турах Агуэро забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу, Стерлинг стал автором пяти голов. Де Брейне шесть раз ассистировал партнерам и отправил в ворота соперника один мяч. В активе Пукки пять голов и один голевой пас, в активе Барнса — четыре мяча. Фирмино запиал на свой счет два взятия ворот и две результативных передачи.

После четырех туров турнирную таблицу с 12 очками возглавляет «Ливерпуль». Следом с девятью баллами идет «Манчестер Сити». На третьей строчке расположился Лестер (восемь очков). «Кристал Пэлас» занимает четвертое место (семь очков).

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