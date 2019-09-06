Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» обвинил Фергюсона в кумовстве

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике возглавлявшего команду с 1986-го по 2013 год сэра Алекса Фергюсона. Об этом сообщает Off the ball.

«Фергюсон говорил, что всегда делал то, что было лучше для МЮ. Вздор! Его сын Даррен играл за клуб и получил медаль чемпиона АПЛ. Ему очень повезло. Брат Фергюсона долгое время был главным скаутом. Удивлен, что его жена не была сотрудником клуба», — рассказал футболист.

Фергюсон завоевал с «Манчестер Юнайтед» 38 трофеев — это больше, чем за всю предыдущую столетнюю историю клуба. Кин выступал за «красных дьяволов» под руководством шотландского тренера с 1993-го по 2005 год. Вместе с манкунианцами он стал обладателем 17 титулов.

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