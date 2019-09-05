Футболист «Манчестер Юнайтед» свалил провальный старт сезона на тренера

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич назвал ответственным за неудачные результаты клуба главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает The Independent.

«Тренер должен собрать команду, которая сможет бороться за титул. Если он не побеждает, то это полностью его ответственность. Он определяет, кто выходит на поле. Я сказал ему, что не согласен с ролью запасного», — заявил сербский футболист.

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2 сентября Матич поставил лайк комментарию одного из болельщиков в Instagram с критикой Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» после четырех туров чемпионата страны имеет в активе пять очков и занимает восьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Матич в нынешнем сезоне провел на поле лишь 22 минуты.

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