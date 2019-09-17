Желание тренера покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды подняли на смех

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, рассказал, что его клиент может покинуть Великобританию из-за плохой погоды. Его слова приводит Goal.

Косицке заявил, что Клоппу и его супруге не нравится дождливый английский климат. «Юрген с женой просыпаются утром, а за окном еще темно. Вечером, когда они встречаются, уже тоже темно, а иногда еще и дождь идет», — отметил он. Агент добавил, что в Германии существует перерыв на две недели, когда клубы едут в теплые края, в то время как в Британии тренеры готовят команды к отрезкам из 13 матчей.

Пользователи Twitter назвали Клоппа «капризным». «В таком случае пусть едет в Майами или Бразилию», — написал один из них. «Ха-ха, как будто в Германии погода лучше», — отреагировал другой.

Контракт Клоппа рассчитан до 2022 года. С немцем «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов-2018/2019.

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