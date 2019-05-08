Тренер «Ливерпуля» выругался после разгромной победы над «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте BT Sport.

«Это было слишком невероятно. Если бы мне назвали результат перед матчем, я бы не поверил. Я говорил им, что это невозможно. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире. Выигрывать сложно, но победить и не пропустить... Это невероятно», — заявил Клопп.

Затем тренер добавил, что время уже не детское, и он может говорить, что угодно. «Мои парни — гребаные гении. Если хотите, оштрафуйте меня, но я не могу найти литературных слов», — сказал он.

7 мая «Ливерпуль» разгромил «Барселону» дома со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Дублем отметились нападающий Дивок Ориги и полузащитник Джорджиньо Вейналдум. Первый полуфинальный матч англичане проиграли — 0:3.

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