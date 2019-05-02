Английские комментаторы ликовали после гола Месси в ворота «Ливерпуля»

Бывшие футболисты сборной Англии Рио Фердинанд и Гари Линекер, комментировавшие первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем», бурно отреагировали на гол аргентинского нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси в ворота английского клуба. Видео опубликовано в YouTube-канале BT Sport.

Оба комментатора стоя встретили удар аргентинца со штрафного. Линекер и Фердинанд отпраздновали взятие ворот «Ливерпуля» и обнялись.

Встреча закончилась победой каталонского клуба со счетом 3:0. Месси оформил дубль, достигнув отметки в 600 голов на клубном уровне.

Линекер — известный в прошлом футболист, ныне эксперт и журналист. Он известен по выступлениям за английские «Лестер Сити» и «Эвертон». С 1986-го по 1989 год англичанин защищал цвета «Барселоны».

Фердинанд после спортивной карьеры также перешел к работе на телевидении. Защитник известен по игре за «Манчестер Юнайтед».

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