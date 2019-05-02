Дубль Месси позволил ему догнать Роналду

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Испании 1 мая. Счет открыл уругвайский нападающий каталонцев Луис Суарес. Во втором тайме Месси отличился дважды, обеспечив своей команде разгромную победу над мерсисайдцами.

Благодаря дублю 31-летний нападающий достиг отметки в 600 забитых мячей на клубном уровне. Таким образом, он сравнялся по данному показателю с португальским нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Однако для этого аргентинцу потребовалось на 118 матчей меньше.

Роналду тем не менее лидирует по количеству голов в Лиге чемпионов. На счету португальца 126 забитых мячей в турнире. Месси находится на отметке в 112 голов.

Ответный матч полуфинала состоится 7 мая в Ливерпуле.

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