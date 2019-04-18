Моуринью призвал запирать Месси в клетке

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси невозможно играть персонально. Слова эксперта приводит RT.

По словам Моуринью, Месси невозможно лишить мяча, если он в ногах у футболиста. «На поле его нужно запирать в клетку, в которой он окажется бесполезен», — заявил тренер. Он объяснил, что нескольким соперникам нужно одновременно играть против аргентинца и не давать ему найти свободную зону.

Месси отметился дублем в победном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 3:0, каталонцы прошли дальше. В полуфинале турнира они сыграют с «Ливерпулем».

Месси выступает за «Барселону» с 2000 года. В составе каталонцев он девять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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