«Аякс» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов вслед за «Реалом»

Голландский «Аякс» и испанская «Барселона» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине. Голами отметились нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду (28-я минута) и игроки голландцев Донни ван де Бек (34-я минута) и Маттейс де Лигт (61-я минута). Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.

«Аякс» в 1/8 финала выбил из розыгрыша Лиги чемпионов действующего чемпиона турнира — мадридский «Реал».

В параллельной встрече «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. В первом тайме дублем отметился капитан каталонцев Лионель Месси (16-я, 20-я минуты), во втором — хавбек Филиппе Коутиньо (61-я минута). В первой встрече «Барселона» обыграла соперника со счетом 1:0.

Еще два полуфиналиста турнира определятся 17 апреля. Португальский «Порту примет английский «Ливерпуль» (счет в первом матче 2:0 в пользу англичан), а «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» (в первом матче лондонцы обыграли соперника — 1:0).

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

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