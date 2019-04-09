«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» победили в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» победил португальский «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в «Ливерпуле» и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме. Сначала отличился полузащитник Наби Кейта (пятая минута), второй гол на счету форварда Роберто Фирмино (26-я). Ответный поединок пройдет 17 апреля в Порту.

В параллельном матче «Тоттенхэм» оказался сильнее «Манчестер Сити» — 1:0. Победу лондонцам принес гол нападающего Сон Хон Мина на 78-й минуте. Ответный поединок также пройдет 17 апреля.

10 апреля состоятся еще два четвертьфинальных матча: «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Барселоной», «Аякс» примет «Ювентус». Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

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