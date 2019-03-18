УЕФА открыл дело в отношении показавшего неприличный жест Роналду

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличное поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Об этом сообщается на сайте организации.

Роналду, забив третий мяч, схватил себя за пах. Дело в отношении нападающего будет рассмотрено 21 марта. Он может получить штраф или дисквалификацию. Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне за аналогичный жест в первом матче между командами был оштрафован на 20 тысяч евро.

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15 марта сообщалось, что «Атлетико» подаст жалобу на Роналду. В клубе были недовольны тем, что Симеоне показал жест исключительно своим фанатам, а португалец адресовал его в сторону болельщиков соперника.

Роналду оформил хет-трик в матче против «Атлетико» и помог «Ювентусу» победить со счетом 3:0. Первая встреча завершилась победой «Атлетико» — 2:0. Таким образом, туринцы прошли в четвертьфинал, где встретятся с «Аяксом» из Амстердама.

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