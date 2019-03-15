«Атлетико» пожалуется на Роналду

Мадридский «Атлетико» подаст жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в испанском клубе недовольны поведением форварда во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Роналду после забитого гола повернулся к трибунам, где сидели фанаты обоих клубов, и показал тот же жест, что продемонстрировал наставник «Атлетико» Диего Симеоне в первой игре.

Разница в том, что тренер показал его исключительно своим фанатам, а Роналду направил движение в сторону болельщиков соперника. Это вызвало недовольство «Атлетико». AS отмечает, что в случае, если УЕФА признает португальца виновным, он может быть оштрафован или дисквалифицирован.

Роналду оформил хет-трик в ответном поединке и помог «Ювентусу» победить со счетом 3:0. Первая встреча завершилась победой «Атлетико» — 2:0. Таким образом туринцы прошли в четвертьфинал, где сыграют с «Аяксом» из Амстердама.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, на домашнем стадионе «Атлетико» «Метрополитано», 1 июня.

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