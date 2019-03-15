Стали известны пары участников 1/4 финала Лиги Европы

В Швейцарии завершилась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соперники распределились следующим образом:

«Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания)

«Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия)

«Челси» (Англия) — «Славия» (Чехия)

Победитель четвертьфинала между «Наполи» и «Арсеналом» сыграет против сильнейшего в противостоянии испанских «Вильярреала» и «Валенсии». Победитель пары «Бенфика» — «Айнтрахт» поспорит за выход в финал с победителем пары «Челси» — «Славия». Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 апреля, ответные поединки — 19 апреля.

Российские клубы не сумели пробиться в четвертьфинал турнира. «Краснодар» пропустил гол на 93-й минуте ответного матча с «Валенсией» и лишился возможности выйти в следующий раунд. «Зенит» не сумел обыграть по сумме двух встреч «Вильярреал».

Финал турнира пройдет в Баку 29 мая на стадионе «Олимпийский».

Ранее 15 марта состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 апреля, ответные — 16 апреля.

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