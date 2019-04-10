«Аякс» обменялся голами с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ювентусом» завершился вничью 1:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Амстердаме. В концовке первого тайма гости открыли счет. Португальский форвард «Ювентуса» Роналду головой замкнул навес Жоау Конселу. «Аякс» отыгрался уже после перерыва — отличился бразильский хавбек Давид Нерес.

В другом матче четвертьфинала «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Победу каталонцам принес автогол в исполнении Люка Шоу.

В 1/8 финала ЛЧ «Аякс» выбил из турнира мадридский «Реал». После проигрыша со счетом 1:2 в Амстердаме, голландский клуб разгромил испанцев в гостях со счетом 4:1. Ювентус в свою очередь сломил сопротивление мадридского «Атлетико». В первой встрече туринский клуб уступил со счетом 2:0. Однако во втором матче итальянцы отыгрались усилиями Роналду. Португалец оформил хэт-трик и обеспечил «Ювентусу» победу со счетом 3:0.

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