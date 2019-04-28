Роналду забил 600-й гол в клубной карьере

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче чемпионата Италии против «Интера». Видео опубликовал YouTube-канал турнира.
Португалец отличился на 62-й минуте встречи, сравняв счет. В первом тайме гол забил хавбек «Интера» Раджа Наинголлан. Матч закончился со счетом 1:1.
Роналду записал на свой счет 600-й гол на клубном уровне. Португалец выступал в чемпионатах Португалии, Англии и Испании.
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