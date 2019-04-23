Спорт
 
Каролина Харрикейнз
Роли
Матч окончен
5:2
Общий счет 7:6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
НХЛ - плей-офф • 1/4 финала - Восток. 6-й матч
Гамбург
Гамбург
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кубок Германии • 1/2 финала
Ростов
Ростов-на-Дону
Завтра
Начало в 19:00 (МСК)
Локомотив М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 25-й тур
Ахмат
Грозный
Завтра
Начало в 19:00 (МСК)
Краснодар
Краснодар
Россия - Премьер-Лига • 25-й тур
Атлетико М
Мадрид
Завтра
Начало в 20:30 (МСК)
Валенсия
Валенсия
Испания - Примера • 34-й тур
Зенит
Санкт-Петербург
Завтра
Начало в 21:00 (МСК)
Динамо М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 25-й тур
Последние новости
Взорвавшие Шри-Ланку террористы оказались семьей
В России подорожала еда
Литва решила запретить Лепсу въезжать в страну
Двигатель первого этапа Су-57 пустили в серию
Европа погрязла в долгах
Населенный пункт на Голанских высотах назовут в честь Трампа
Разрушительные последствия пожаров в Забайкалье сняли на видео
«Самая тяжелая невеста России» захотела похудеть еще на центнер
Миллионы паролей Wi-Fi стали общедоступны
Новости партнеров

Роналду запросил у «Ювентуса» покупки конкретных игроков

Перейти в «Мою Ленту»
Криштиану Роналду

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой усилить команду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

34-летний форвард пообщался с тренером «Старой синьоры» Массимо Аллегри и предоставил руководству список из шести игроков. В частности, Роналду хочет видеть в рядах «Ювентуса» бывших одноклубников — футболистов мадридского «Реала» Рафаэля Варана и Иско. Помимо этого, португалец назвал своего 19-летнего соотечественника Жоао Феликса из «Бенфики». Помимо него в списке Роналду значатся крайние нападающие 21-летний итальянец «Фиорентины» Федерико Кьеза, 22-летний француз Танги Ндомбеле из «Лиона», а также голландский защитник «Аякса» Маттейс де Лигт. Учитывая, что футболистом активно интересуется «Барселона», Роналду отметил на данной позиции и грека Костаса Маноласа из «Ромы».

В свой первой сезон в итальянском клубе португальский форвард сумел одержать победу в чемпионате Италии. Тем не менее, туринцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале «Аяксу». Таким образом, впервые за девять лет Роналду не примет участия в полуфинале Лиги чемпионов.

Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018-го. По информации прессы, португалец также рассчитывал переманить в Италию своего бывшего одноклубника бразильца Марсело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Juve, Cristiano Ronaldo fa il calciomercato: tutti i nomi
Роналду нашел преемника
Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов
Роналду впервые за девять лет остался без полуфинала Лиги чемпионов
Другие материалы рубрики
Спорт00:08Сегодня

«Она любит хвастаться гламурной жизнью»

За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
17:56Сегодня

Кержаков развелся

15:48Сегодня

Боец из якутского поселка подписал контракт с UFC

14:28Сегодня

23-летний российский фигурист ушел из спорта

Спорт00:04 5 апреля

«А теперь давайте выпьем!»

Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
17:3017 апреля

В Таллине пройдет чемпионат Европы по сумо

12:26Сегодня

Разгромное поражение рассорило игроков «Манчестер Юнайтед»

08:2611 апреля

Знарок вернется к работе тренером

Спорт00:1421 апреля

Выкинул коленце

Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
13:38Сегодня

Тренера клуба НБА обвинили в сексуальных домогательствах

09:40Сегодня

Овечкина выгнали со льда за аплодисменты судьям

10:0211 апреля

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет Английскую премьер-лигу

Россия
«Страх есть у любого, его надо побеждать»
 
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Его организм не борется с инфекцией»
Восьмилетнего Костю спасет от смерти дорогое лекарство. Нужна ваша помощь
Грудинина засудила бывшая жена
Разрушительные последствия пожаров в Забайкалье сняли на видео
Роботы отжались перед Путиным
В России собрались увеличить максимальную скорость на федеральных трассах
Все материалы
Мир
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
Населенный пункт на Голанских высотах назовут в честь Трампа
Взорвавшие Шри-Ланку террористы оказались семьей
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 300 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
Армия фельдмаршала Хафтара сбила военный самолет
Российские власти собрались вызволить россиянку из тюрьмы в Кувейте
Все материалы
Бывший СССР
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Стали известны окончательные результаты Зеленского и Порошенко
Армянский трансгейт
Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
Поражение Порошенко связали с русской водкой
Спикера Верховной Рады захотели отправить в отставку
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
Раскрыты подробности смены власти в Армении
Все материалы
Экономика
Внутренняя энергия
Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше
Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года
В Китае в третий раз признали «Аэрофлот» любимой авиакомпанией
Евро упал до годового минимума
Есть разряд
Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
В Европе захотели остановить «Северный поток-2»
Все материалы
Силовые структуры
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Трое россиян подорвались при распиле найденного в Крыму снаряда
В суде рассказали об арестованном имуществе сенатора Арашукова
Россияне пошли под суд за пытки школьника шокером и сигаретами
Все материалы
Наука и техника
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Двигатель первого этапа Су-57 пустили в серию
Раскрыто загадочное происхождение древних «пузатых» фигур
Летавший к МКС Crew Dragon взорвался
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Все материалы
Спорт
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
Кержаков развелся
Боец из якутского поселка подписал контракт с UFC
23-летний российский фигурист ушел из спорта
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Разгромное поражение рассорило игроков «Манчестер Юнайтед»
Тренера клуба НБА обвинили в сексуальных домогательствах
Все материалы
Культура
«Меня тянет в Россию как завороженного»
Он сыграл Волан-де-Морта и Онегина, потом снял фильм о Нурееве: интервью с Рэйфом Файнсом
Изнанка Америки
Женская сексуальность и тревога в декорациях голливудских фильмов
Владимир Набоков«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»
Правила жизни Владимира Набокова
Четырехдневная жена Николаса Кейджа потребует денег за заключенный по пьяни брак
Литва решила запретить Лепсу въезжать в страну
Автора песни про «мысли об убийстве» захотели казнить за двойное убийство
Появились подробности о состоянии МакSим после аварии
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Ведущий задумался об эффективности крема от геморроя для лица
Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве
«Ночь пожирателей рекламы» в Москве станет премьерной
Назвавший Comedy Club отвратительным депутат захотел контроля над юмором на ТВ
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Кольцо из кандалов декабриста продали за шесть миллионов рублей
Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца
Израильская модель пыталась отделаться от миллионных налогов романом с Ди Каприо
Цены на одежду с именем Христа от Канье Уэста разозлили фанатов
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
В новых вагонах российских поездов появятся холодильники и сейфы
Пассажир скончался на рейсе Москва — Ереван
Стали известны подробности смерти младенца на борту самолета
Назван процент берущих с собой еду в отели россиян
Все материалы
Из жизни
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
Пьяный мужчина пережил аварию и утонул в луже
Гигантская белая акула подавилась черепахой и умерла
Женщина очнулась после 27 лет комы
Американец поймал древнейшую рыбу весом 77 килограммов
Все материалы
Ягодка опять
Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Когда появились люксовые внедорожники?
Изучаем эволюцию самых роскошных машин для пересеченной местности
Маршрутки-люкс
Все конкуренты первого минивэна Lexus
Тот самый Широкий
Путь «Чероки» от простого трудяги до самого мощного серийного внедорожника
Китайцы из Geely сделали конкурента «Хайлендеру»
Появились подробности о первом кроссовере Haval российской сборки
Hyundai назвала цены на единственный в России «горячий» хэтчбек
Все материалы
Дом
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Россияне начали массово избавляться от дач
Квартиру в самом старом доме России выставили на продажу
В Москве подскочили продажи несуществующего жилья
Жилье в России стало продаваться вдвое быстрее
Все материалы