Роналду запросил у «Ювентуса» покупки конкретных игроков

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой усилить команду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

34-летний форвард пообщался с тренером «Старой синьоры» Массимо Аллегри и предоставил руководству список из шести игроков. В частности, Роналду хочет видеть в рядах «Ювентуса» бывших одноклубников — футболистов мадридского «Реала» Рафаэля Варана и Иско. Помимо этого, португалец назвал своего 19-летнего соотечественника Жоао Феликса из «Бенфики». Помимо него в списке Роналду значатся крайние нападающие 21-летний итальянец «Фиорентины» Федерико Кьеза, 22-летний француз Танги Ндомбеле из «Лиона», а также голландский защитник «Аякса» Маттейс де Лигт. Учитывая, что футболистом активно интересуется «Барселона», Роналду отметил на данной позиции и грека Костаса Маноласа из «Ромы».

В свой первой сезон в итальянском клубе португальский форвард сумел одержать победу в чемпионате Италии. Тем не менее, туринцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале «Аяксу». Таким образом, впервые за девять лет Роналду не примет участия в полуфинале Лиги чемпионов.

Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018-го. По информации прессы, португалец также рассчитывал переманить в Италию своего бывшего одноклубника бразильца Марсело.

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