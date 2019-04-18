Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб до окончания контракта. Об этом со ссылкой на La Repubblica сообщает издание Sport.es.

34-летний Роналду разочарован выступлением туринского клуба в Лиге чемпионов. «Ювентус» выбыл из турнира на стадии четвертьфинала, и португалец впервые за девять лет лишился выступления в полуфинале еврокубка. В связи с этим Роналду может покинуть команду после сезона-2019/2020. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов. Победитель поспорит за выход в финал с английским «Тоттенхэмом».

Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018-го. Трансфер обошелся «старой синьоре» в 100 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Роналду принял участие в шести матчах «Ювентуса» и забил шесть мячей. В чемпионате Италии португалец 19 раз поразил ворота соперников.

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