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Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
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Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
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1:3
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Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
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Даниил Медведев
Матч окончен
6
:
1
6
:
2
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Монте-Карло
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Омск
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0:2
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Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов

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Криштиану Роналду

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб до окончания контракта. Об этом со ссылкой на La Repubblica сообщает издание Sport.es.

34-летний Роналду разочарован выступлением туринского клуба в Лиге чемпионов. «Ювентус» выбыл из турнира на стадии четвертьфинала, и португалец впервые за девять лет лишился выступления в полуфинале еврокубка. В связи с этим Роналду может покинуть команду после сезона-2019/2020. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов. Победитель поспорит за выход в финал с английским «Тоттенхэмом».

Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018-го. Трансфер обошелся «старой синьоре» в 100 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Роналду принял участие в шести матчах «Ювентуса» и забил шесть мячей. В чемпионате Италии португалец 19 раз поразил ворота соперников.

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