Роналду нашел преемника

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что команда должна приобрести полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает Sportsmole.

По мнению Роналду, навыки Фелиша позволят хавбеку стать его преемником в футбольном мире. Португалец призвал руководство «Ювентуса» поскорее завершить сделку. По мнению форварда, 19-летний хавбек поможет туринцам выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что кроме итальянского клуба футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».

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Сам Фелиш не против того, чтобы перейти в «Ювентус». В текущем сезоне он провел 37 матчей, забил 16 мячей и отдал девять результативных передач. 12 апреля он стал самым молодым игроком, оформившим хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта» (4:2).

16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Роналду впервые за девять лет лишился возможности выступить в полуфинале турнира.

Португалец перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро.

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