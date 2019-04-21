Роналду прояснил свое будущее в «Ювентусе»

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что не намерен покидать итальянский клуб. Его слова передает Reuters.

«Мы не слишком удачно выступили в Лиге чемпионов, но всегда есть следующий сезон. Я остаюсь в команде с вероятностью в тысячу процентов», — заявил 34-летний португалец после победы туринцев в чемпионате Италии над Фиорентиной (2:1). Успех позволил «Ювентусу» досрочно оформить чемпионство.

16 апреля голландский «Аякс» превзошел «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Таким образом, Роналду впервые за девять лет лишился возможности выступить в полуфинале турнира.

Издание La Republicca утверждало, что португалец на фоне неудачи решил не дорабатывать до конца контракт с «Ювентусом», рассчитанный до 2022 года.

Роналду перешел из мадридского« Реала» в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро.

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