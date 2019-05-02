Тренер «Ливерпуля» восхитился игрой команды после разгрома от «Барселоны»

Главный тренер английского «Ливерпуля» немец Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в первом матче полуфинала Лиги чемпионов от «Барселоны» (0:3). Его слова приводит BBC News.

«Думаю, лучше мы еще в Лиге чемпионов в гостях не играли. Имею в виду не только нынешний сезон, но и прошлую кампанию», — отметил Клопп.

Он также подчеркнул, что гордится своими футболистами. «Мы показали смелую игру. Живую, с обилием моментов. Прямую и изобретательную», — заключил специалист

1 мая «Барселона» разгромила на своем поле «Ливерпуль» со счетом 3:0. Дубль оформил аргентинский форвард хозяев Лионель Месси, который довел число забитых мячей на клубном уровне до 600 и сравнялся по этому показателю с португальцем Криштиану Роналду.

Ответный поединок полуфинала пройдет в Ливерпуле 7 мая.

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