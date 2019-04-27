Салах вошел в историю «Ливерпуля»

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился дублем в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Хаддерсфилд Таун». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26-летний футболист сперва отличился в компенсированное время первого тайма, а позже установил окончательный счет в матче, забив пятый гол своей команды на 83-й минуте. Салах довел количество забитых мячей в нынешнем розыгрыше АПЛ до 21.

Египтянин забил 69-й гол в 100 матчах за клуб. Это лучший результат во всей истории мерсисайдского клуба. До этого рекорд удерживали сразу два футболиста «Ливерпуля»: Роджер Хант и Сэм Рэйбоулд. Последний выступал за команду еще в начале XX века.

Салах присоединился к Ливерпулю в 2017 году. До этого он выступал за «Рому», «Фиорентину», «Челси» и «Базель».

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