«Ливерпуль» забил «Барселоне» четыре мяча и вышел в финал Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против испанской «Барселоны» прошла 7 мая и завершилась со счетом 4:0. На 7-й минуте встречи счет открыл нападающий англичан Дивок Ориги. Затем дублем отличился полузащитник Джорджиньо Вейналдум (54-я, 56-я минута). На 79-й минуте Ориги забил еще один мяч.

В первом полуфинальном матче испанцы одержали победу со счетом 3:0.

Второй финалист турнира определится 8 мая. В первом матче голландский «Аякс» обыграл английский «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.

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