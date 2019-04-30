«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Голландский «Аякс» обыграл английский «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте встречи забил полузащитник голландцев Донни ван де Бек.

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На предыдущих стадиях турнира «Аякс» выбил действующего чемпиона турнира — мадридский «Реал» — и туринский «Ювентус».

Второй полуфинальный матч пройдет 1 мая. В нем английский «Ливерпуль» встретится с испанской «Барселоной». Ответные поединки — 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.

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