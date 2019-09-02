Названа символическая сборная четвертого тура АПЛ

Определена символическая сборная четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наибольшее представительство в команде у «Манчестер Сити» и «Вест Хэма». В команду вошли полузащитник горожан Кевин де Брейне и форвард «Сити» Серхио Агуэро, а также игрок обороны «молотобойцев» Артур Масуаку и хавбек лондонцев Фелипе Андерсон. Помимо вышеперечисленных игроков место в сборной получили:

Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм»).

Защитники: Трент-Александер Арнодьд («Ливерпуль»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Джонни Эванс («Лестер»).

Полузащитники: Ришарлисон («Тоттенхэм»), Маттео Гендузи («Арсенал»).

Нападающий: Тэмми Абрахам («Челси»).

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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