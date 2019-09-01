Футбольные фанаты устроили шествие с файерами по российскому городу

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Фанаты московского ЦСКА устроили шествие по Туле перед матчем чемпионата России с местным «Арсеналом». Видеозапись опубликована в Telegram-канале Baza.

Как пишет «Тульская служба новостей», болельщики перекрыли одну из городских улиц, из-за чего автомобилям пришлось объезжать ее. Фанаты ЦСКА жгли файеры и взрывали петарды. За действиями гостей из Москвы наблюдала полиция, от вмешательства она воздержалась.

Матч между «Арсеналом» и ЦСКА прошел на тульском стадионе «Центральный» и завершился победой гостей — 2:1.

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