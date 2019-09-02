Испугавшегося переезда в Россию игрока АПЛ решили переубедить

Московский ЦСКА продолжает попытки приобрести у английского «Эвертона» форварда Янника Боласи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

30-летний конголезец отказывается от перехода, так как считает, что в России существует проблема расизма. Представители армейцев стараются переубедить игрока, который отклонил первое предложение москвичей в начале августа. Если трансфер все же состоится, переход будет оформлен на правах аренды.

Сезон-2018/2019 футболист провел, выступая в арендах. До января 2019-го Боласи защищал цвета «Астон Виллы», а затем играл в Бельгии в составе «Андерлехта». В нынешнем сезоне Боласи не провел за «Эвертон» ни одного матча.

Боласи — уроженец Франции, однако выбрал сборную Демократической Республики Конго. В составе национальной команды он провел 36 матчей и забил девять мячей.

2 сентября — последний день перед закрытием трансферного окна во многих европейских чемпионатах, в том числе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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