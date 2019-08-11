Футболист АПЛ отказался играть в России

Хавбек «Эвертона» конголезец Янник Боласи отверг предложение московского ЦСКА, несмотря на то что клубы согласовали аренду футболиста. Об этом сообщает Goal.com.

Армейцы были готовы взять в аренду Боласи с опцией выкупа прав на игрока за шесть миллионов евро. Однако москвичи не сумели договориться с самим игроком. 30-летний африканец отказался выступать в России.

Отмечается, что на Боласи претендуют французский «Ренн», турецкий «Бешикташ» и шотландский «Селтик». Контракт конголезца с «Эвертоном» истекает в 2021 году. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 11 миллионов евро.

Сезон-2018/2019 футболист провел, выступая в арендах. До января 2019-го Боласи защищал цвета «Астон Виллы». Доигрывал сезон африканец в Бельгии, в составе «Андерлехта».

Боласи — уроженец Франции, однако выбрал сборную Демократической Республики Конго. В составе национальной команды он провел 36 матчей и забил девять голов.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!