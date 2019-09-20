Футболист избил девушку железным прутом и получил срок

Футболист английского клуба «Йорк Сити» Рис Томпсон был осужден за издевательства над своей бывшей девушкой Дэниэль Томас. Об этом сообщает The Mirror.

Томас рассказала, что футболист три дня избивал ее железным прутом, сломал ей челюсть и заставил слизывать краску с пола. Все это Томпсон сделал после того, как обнаружил ее интимную фотографию десятилетней давности. «Я думала, он забьет меня до смерти, и молила его прекратить», — заявила девушка. Она добавила, что футболист избивал ее не впервые, но ранее она не обращалась в полицию, так как он извинялся.

Томпсон был осужден на три года и четыре месяца. Кроме того, он получил 10-летний судебный запрет приближаться к бывшей девушке. «Йорк Сити» расторг контракт с футболистом.

В августе этого года олимпийский чемпион по велоспорту немец Ян Ульрих был оштрафован за нападение на проститутку. Он оскорбил женщину и потребовал вернуть деньги, которые заплатил ей за услуги. Затем он толкнул ее к стене и избил.

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