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Олимпийский чемпион напал на проститутку и поплатился

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Ян Ульрих

Олимпийский чемпион по велоспорту, немец Ян Ульрих был оштрафован за нападение на проститутку. Об этом сообщает Reuters.

Ульрих был осужден за причинение вреда здоровью и попытку принуждения. Обвинения в покушении на убийство было снято в ходе расследования. Спортсмен должен выплатить 7,2 тысячи евро.

В августе 2018 года Ульрих оскорбил 31-летнюю женщину и потребовал вернуть 600 евро, которые он заплатил ей за услуги. Затем он толкнул ее к стене и избил. Пострадавшая повредила плечо и шейный отдел позвоночника. В тот момент Ульрих находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В августе прошлого года немец также напал на дом актера Тиля Швайгера. Артист обратился за помощью в полицию.

Ульрих стал победителем «Тур де Франс» в 1997-м, в 2000-м выиграл золото Олимпиады в групповой гонке. Спустя несколько лет он завершил спортивную карьеру, а летом 2013-го признался в употреблении допинга.

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