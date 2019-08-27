Жена бывшего футболиста уличила его в жизни с проституткой-наркоманкой

Мариана Наннис, жена бывшего нападающего сборной Аргентины Клаудио Каниджи, заявила, что ее супруг теперь проживает с проституткой-наркоманкой. Слова женщины приводит The Sun.

По словам Наннис, она и Каниджа не подавали на развод, но при этом они уже не живут вместе. «Он сейчас с проституткой, у которой есть наркозависимость. Она держит его под воздействием веществ целыми днями», — заявила женщина. Также она пообещала, что и Каниджа, и его спутница «закончат в тюрьме».

Сам бывший футболист отреагировал на слова Наннис следующим образом: «Давайте найдем Мариане психиатра, срочно! Она не в своем уме. Я сделаю это не для себя, но своих детей и всех, кто пострадал от этого безумия».

Каниджа и Наннис воспитывают троих детей: двух сыновей и дочь. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2004 году. Он известен по выступлениям за ряд итальянских и аргентинских клубов. В 2012-м провел один матч за английскую команду «Уэмбли». Тогда Канидже было 45 лет.

За сборную Аргентины форвард играл с 1987 по 2002 год. В 1990-м он завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

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