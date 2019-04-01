Бывший игрок «Зенита» лишил беременную жену недвижимости и «спрятался в кустах»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев переписал общую с беременной женой Катериной собственность на имя матери и перестал выходить на связь. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Екатерину Гордон, адвоката жены футболиста.

«Афера, которая была проведена с использованием чрезмерного доверия Катерины к супругу, требует аккуратного к ней отношения», — заявила юрист, не став выдавать подробностей махинаций, совершенных Новосельцевым. Она лишь отметила, что мать футболиста стала «счастливым обладателем того, что в браке должно было бы принадлежать Кате».

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По словам Гордон, сейчас дело проходит на уровне гражданских разбирательств, однако существует вероятность, что его переквалифицируют в уголовное. Адвокат отметила, что ей удалось связаться с агентом Новосельцева, от которого она получила «хамский ответ». О самом футболисте она сказала следующее: «Это человек, который не способен на достойную мужскую инициативу. Прятаться в кустах от беременной жены должно быть стыдно».

О том, что Новосельцев произвел махинации с общим имуществом супругов, стало известно в конце февраля. Тогда Гордон пообещала, что это дело может стать «погромче распри» с участием полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его жены Дарьи, которые ведут тяжелый бракоразводный процесс.

Новосельцев, являющийся игроком петербургского «Зенита», выступает за «Ростов» на правах аренды. Он состоит в браке с 2015 года; его жена Катерина Новосельцева — бывшая профессиональная баскетболистка, карьеру завершила в 2015-м.

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