Аршавин проигнорировал вопрос об угрозах жене

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отказался отвечать на вопрос о заявлении, которое на него написала жена Алиса Аршавина (Казьмина). Реакцию спортсмена описывает Sport24.
Аршавин заявил, что он ждал этого вопроса, однако комментировать его не будет.
Женщина написала на футболиста заявления в полицию и ФСБ. В обоих случаях она указала, что Аршавин угрожает ей. Также стало известно, что бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» подал на развод.
Жена спортсмена также написала, что Аршавин приходил на встречу с ней с мужчинами, у одного из которых было удостоверение УФСБ. От них она получила угрозы.
Пара поженилась в 2016 году, у них родилась дочь. До этого Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей.