Жена Аршавина донесла на него в ФСБ

Алиса Аршавина, жена бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, написала на спортсмена заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Фотографию документа опубликовал портал Super.ru.

Женщина утверждает, что регулярно сталкивается с угрозами со стороны неизвестных людей, действующих в интересах спортсмена. Помимо этого, Аршавина заявила, что встречалась с футболистом в ресторане в Санкт-Петербурге. Экс-игрок был вместе с неизвестными ей мужчинами, один из которых показал ее охраннику удостоверение сотрудника ФСБ.

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Также женщина вспомнила, что Аршавин приезжал в ее дом за своими вещами в сопровождении людей, похожих на «бандитов».

12 февраля сообщалось, что супруга футболиста написала на него заявление в полицию Санкт-Петербурга. Она утверждала, что Аршавин угрожает ей «путем направления СМС-сообщений, пугает меня лишением свободы (тюрьмой), возбуждением против меня уголовных дел».

Известно, что Аршавин подал заявление о расторжении брака. Пара поженилась в 2016 году, у них родилась дочь. До этого Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей.

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