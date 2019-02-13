Аршавин захотел забрать у жены миллион евро

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Алисы Аршавиной (Казьминой) — жены бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина, рассказал о денежных претензиях игрока. Его слова передает «Р-Спорт».

По словам юриста, 37-летний Аршавин потребовал миллион евро у супруги, а также обратился в мировой суд с целью расторгнуть их брак. Добровинский подчеркнул, что об основаниях, на которых выдвинуто подобное требование, следует спросить его клиента.

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12 февраля стало известно, что полиция Санкт-Петербурга приступила к рассмотрению заявления супруги футболиста. Она сообщила правоохранительным органам об угрозах со стороны Аршавина.

В ноябре 2017-го Аршавин публично заявил о том, что изменял жене. По его словам, пара на тот момент уже распалась. Аршавин и Казьмина оформили отношения в 2016 году. В феврале следующего года у пары родилась дочь.

До этого Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Их отношения продлились девять лет, у них родились трое детей.

Аршавин — бывший нападающий сборной России. На клубном уровне он известен выступлениями за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

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