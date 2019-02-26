Беременная жена обвинила футболиста «Зенита» в махинациях

Екатерина Гордон, представитель жены футболиста «Зенита» Ивана Новосельцева Катерины Кейру, рассказала о претензиях клиентки к мужу. Ее слова приводит Sport24.

Гордон заявила, что Кейру пытается урегулировать вопросы имущественного характера. «Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное поведение, которое стало достоянием его супруги. Если вопрос не будет урегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова», — добавила она.

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Гордон отметила, что пока неясно, проводил Новосельцев манипуляции с недвижимостью сам или по чьему-то совету. Если окажется, что футболист виновен в случившемся, его ждут судебные разбирательства.

Новосельцев стал игроком «Зенита» летом 2016-го. В 2018-м защитник был отдан в аренду сначала тульскому «Арсеналу», затем махачкалинскому «Анжи». До конца текущего сезона он находится на правах аренды в «Ростове».

Кейру и Новосельцев поженились в октябре 2015-го года. В настоящее время супруга футболиста ждет ребенка.

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