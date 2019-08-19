Российский хоккеист напился, избил сторожа и попал под статью

Хоккеист белорусской «Лиды», имя которого не называется, учинил погром в здании клуба и атаковал сторожа. Об этом сообщает «Лидская газета».

По данным издания, форвард 1997 года рождения с российским паспортом был осужден за хулиганство. Ему будет необходимо выплатить 2550 белорусских рублей (около 83 тысяч российских рублей).

Хоккеист пытался попасть в свой гостиничный номер поздно вечером, когда вход на территорию местного стадиона был заперт. Форвард выломал дверь, а позже атаковал прибывшего на шум сторожа. Отмечается, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе следствия, а также судебного заседания россиянин полностью признал вину. В клубе игрока охарактеризовали как дисциплинированного и ответственного спортсмена, что также повлияло на решение суда.

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