«Вулверхэмптон» в меньшинстве на последних секундах ушел от поражения в игре АПЛ

«Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября, и завершилась со счетом 1:1. На 46-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник гостей Леандер Дендонкер. В середине второго тайма за второе предупреждение с поля был удален хавбек «волков» Ромен Сес, но на пятой добавленной минуте Диогу Жота восстановил равенство.

После шести туров «Кристал Пэлас» с восемью набранными очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице. В активе «Вулверхэмптона» четыре балла, команда находится на 19-й строчке чемпионата.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 28 сентября дома примет «Норвич». «Вулверхэмптон» в тот же день на своем поле сыграет с «Уотфордом».

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