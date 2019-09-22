«Ливерпуль» обыграл «Челси» в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 22 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Красных ударом после розыгрыша штрафного на 14-й минуте вперед вывел Трент-Александр Арнольд. Спустя 16 минут преимущество мерсисайдцев удвоил Роберто Фирмино. Во втором тайме один мяч смог отыграть Н'Голо Канте.

«Ливерпуль» продолжает идти в чемпионате Англии без потерь. После шести туров в активе красных 18 очков, команда единолично лидирует в первенстве страны. «Челси» набрал восемь очков, синие располагаются на десятом месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 28 сентября на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Челси» в тот же день дома примет «Брайтон».

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