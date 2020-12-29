Грузинский игрок РПЛ заявил о нежелании оставаться в России надолго

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» Хвича Кварацхелия в эфире Первого канала Грузии заявил о нежелании оставаться в России.

Кварацхелия рассказал, что может сменить команду после Нового года, добавив, что у него есть предложения и ведутся переговоры. «Я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол. Естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», — подчеркнул футболист.

19-летний Кварацхелия выступает в «Рубине» с июля 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. Полузащитник был признан лучшим игроком Грузии в 2020 году.

В сентябре этого года защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко, выступавший за клуб РПЛ «Амкар», назвал Россию врагом. Он объяснил решение поехать в Россию желанием увидеть другой уровень футбола.