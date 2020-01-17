Играющий в РПЛ немец рассказал о негативном восприятии России на родине

Немецкий защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» Роберт Бауэр рассказал о негативном восприятии России на родине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Бауэр заявил, что информация о России в Германии всегда преподносится с негативной стороны. При этом больше всего новостей поступает о США. «Немецкая экономика стала зависима от этой страны. Не настолько, как от России, у которой, по большому счету, есть только бензин и газ. Поймите, Евросоюз сейчас суперзависим от США и просто не может испортить отношения с американцами», — посчитал он.

24-летний защитник присоединился к тульской команде в 2019 году. До этого он выступал за ряд немецких клубов различных дивизионов.

В августе прошлого года американский защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер рассказал об отношении к России в США. Бэйкер заявил, что многие американцы считают россиян врагами, а Россия ассоциируется с чем-то опасным.

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